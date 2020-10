Francia, arrestato un italiano accusato di 160 stupri: viveva in Germania (Di venerdì 23 ottobre 2020) ed era ricercato a livello internazionale. E’ stato intercettato vicino Strasburgo Un italiano di 52 anni è stato arrestato venerdì scorso (16 ottobre) a Rumersheim-Le-Haut, nel sud dell’Alsazia. Sulla sua testa pendeva un mandato d’arresto a livello europeo emesso dalla Germania, dove è sospettato … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) ed era ricercato a livello internazionale. E’ stato intercettato vicino Strasburgo Undi 52 anni è statovenerdì scorso (16 ottobre) a Rumersheim-Le-Haut, nel sud dell’Alsazia. Sulla sua testa pendeva un mandato d’arresto a livello europeo emesso dalla, dove è sospettato … L'articolo proviene da Inews.it.

