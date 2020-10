Francia, arrestato italiano accusato di 160 stupri in fuga dalla Germania (Di venerdì 23 ottobre 2020) È italiano ed ha 52 anni l’uomo accusato di 160 stupri. A quanto pare, fuggito dalla Germania, si era nascosto in Alsazia. Ora, però, è in carcere. PhotoCredit: dal web L’italiano è accusato di 160 stupri L’uomo in questione – italiano e 52enne – è un aggressore sessuale, il quale potrebbe contare addirittura 160 vittime. La Germania – dove l’uomo, il cui nome risponderebbe a quello di Cosimo Chionna, avrebbe commesso gli stupri – ha lanciato un mandato d’arresto europeo. Il sospettato è stato fermato a Rumersheim-Le-Haut, in Alsazia. L’uomo avrebbe abusato anche della figlia per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Èed ha 52 anni l’uomodi 160. A quanto pare, fuggito, si era nascosto in Alsazia. Ora, però, è in carcere. PhotoCredit: dal web L’di 160L’uomo in questione –e 52enne – è un aggressore sessuale, il quale potrebbe contare addirittura 160 vittime. La– dove l’uomo, il cui nome risponderebbe a quello di Cosimo Chionna, avrebbe commesso gli– ha lanciato un mandato d’arresto europeo. Il sospettato è stato fermato a Rumersheim-Le-Haut, in Alsazia. L’uomo avrebbe abusato anche della figlia per ...

