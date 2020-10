Francesco Totti il ricordo del padre Enzo:” Se ne va una parte del mio cuore” (Di venerdì 23 ottobre 2020) È da poco venuto a mancare Enzo Totti, padre del Capitano a causa del Coronavirus. Da tempo, la sua salute vacillava, nel 2008 ha avuto un infarto e da li le sue condizioni sono peggiorate. Combatteva contro il diabete e all’età di settantasei anni è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma, a causa della sua positività. La famiglia si stringe al ricordo dello “Sceriffo”, soprannome datogli per il suo modo di essere. Francesco, nonostante la realtà, sperava in un esito migliore, credeva nella forza che ha sempre dimostrato di avere, ma anche se ha lottato con tutto sé stesso, Enzo si è spento e lo guarderà dal cielo. Francesco Totti il ricordo del ... Leggi su giornal (Di venerdì 23 ottobre 2020) È da poco venuto a mancaredel Capitano a causa del Coronavirus. Da tempo, la sua salute vacillava, nel 2008 ha avuto un infarto e da li le sue condizioni sono peggiorate. Combatteva contro il diabete e all’età di settantasei anni è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma, a causa della sua positività. La famiglia si stringe aldello “Sceriffo”, soprannome datogli per il suo modo di essere., nonostante la realtà, sperava in un esito migliore, credeva nella forza che ha sempre dimostrato di avere, ma anche se ha lottato con tutto sé stesso,si è spento e lo guarderà dal cielo.ildel ...

OfficialASRoma : 25 anni fa, Francesco @Totti realizzava un super gol contro l’Aalst in Coppa UEFA ???? Il 1° dei suoi 38 gol in Eur… - WeCinema : La Festa di Roma: Incontro ravvicinato con McQueen, superstar da Oscar® e applausi per 'Stardust' sul giovane David… - grazianorossi : RT @Ghigliottina: Chi ama il #calcio, chi ama lo sport, non può non amare Francesco #Totti. La nostra @GiadaGiancaspro è andata a vedere #M… - _cherrybii : Sono nel pieno della depressione da ciclo e per peggiorare la situazione sto guardando l'addio di Francesco Totti alla Roma del 2017 - gaglioffo66 : @NicolaPorro @GioSallusti Domanda a Francesco Totti coglione bugiardo!! -