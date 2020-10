Francesco Totti campione anche al cinema: in 3 giorni il film incassa 600mila euro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutti al cinema a vedere ‘Mi chiamo Francesco Totti’. Il film di Alex Infascelli in tre giorni ha incassato 592.000 euro, portando in sala oltre 55mila spettatori. Il lungometraggio è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Distribuito come evento speciale in tre giorni da Vision Distribution, si piazza in prima posizione al box office italiano. LEGGI anche –> Totti sulla copertina di Gente con Chanel: «Commenti bavosi, ci saranno conseguenze legali» ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutti ala vedere ‘Mi chiamo’. Ildi Alex Infascelli in trehato 592.000, portando in sala oltre 55mila spettatori. Il lungometraggio è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Distribuito come evento speciale in treda Vision Distribution, si piazza in prima posizione al box office italiano. LEGGI–>sulla copertina di Gente con Chanel: «Commenti bavosi, ci saranno conseguenze legali» ...

