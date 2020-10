Francesco Boccia positivo a test corona virus Asintomatico e in isolamento da giorni. La moglie del ministro già contagiata (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'articolo Francesco Boccia positivo a test corona virus <small class="subtitle">Asintomatico e in isolamento da giorni. La moglie del ministro già contagiata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'articolo e inda. Ladelgià proviene da Noi Notizie..

Francesco Boccia – Cosa ha fatto IdeaWebTv Dopo Nunzia Di Girolamo anche Boccia positivo al Covid: "Asintomatico, lavora da casa"

Un contagio familiare: prima la moglie Nunzia Di Girolamo e adesso a lui: "Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e' risultato positivo al test per il SARS-CoV-2. Il ...

Boccia ha annunciato un bando per 2000 operatori di tracciamento

È quanto ha annunciato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione con i presidenti di Regione. "Con ordinanza di Protezione civile ...

