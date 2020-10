Foto della prima notte di coprifuoco a Milano

Leggi su wired

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Alle 23 di giovedì 22 ottobre, come previsto dalla nuova ordinanza di governo e regione,è ripiombata nel silenzio e nella desolazione che abbiamo imparato a conoscere lo scorso marzo: fino alle 5 di questa mattina è rimasto in vigore il, che nella serata di ieri ha costretto bar e ristoranti ad abbassare in anticipo le saracinesche, mentre gli ultimi residenti tornavano nelle proprie case, lasciando per le vie cittadine qualche taxi e i mezzi di superficie ancora in funzione. Negli stessi minuti, davanti a Palazzo Lombardia, andava in scena una nuova protesta contro l’ordinanza, dopo quella del pomeriggio che ha coinvolto alcune centinaia di imprenditori di ristoranti, bar e locali notturni. Wired.