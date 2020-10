FOTO | Bologna rivive il suo lato noir | 100 foto per raccontare i crimini in città

Leggi su dire

(Di venerdì 23 ottobre 2020) BOLOGNA – La Bologna violenta. Quella dei crimini, delle stragi, degli omicidi efferati e quella dei grandi processi per fatti accaduti all’ombra dei portici o anche lontano dalla via Emilia, a Bangkok, dove venne trovata morta la moglie del console Ettore Grandi, processato in Corte d’assise a Bologna nel 1951. È di Walter Breveglieri lo scatto del cappotto del console appoggiato alla sedia nell’aula dove si svolgeva il terzo grado del processo, in mostra assieme a una raccolta di fotografie realizzate dallo stesso Breveglieri (relative ad altri casi giudiziari tra gli anni ’50 e ’60) e da Paolo Ferrari in epoche più recenti sui luoghi delle stragi, fino ai delitti della Uno Bianca. Previous Next