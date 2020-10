“Forse salta”. Quarto Grado, tutti in ansia per le condizioni di salute di Gianluigi Nuzzi: cosa è successo nelle ultime ore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non sappiamo cosa succederà stasera a Quarto Grado su Rete 4, la puntata è a rischio. Tutto questo perché in queste ore Gianluigi Nuzzi ha pubblicato un post su instagram in cui ha rivelato di non essersi sentito bene. Per tale ragione adesso è in isolamento in attesa di conoscere l’esito del tampone: “Amiche e amici una fastidiosa influenza mi ha impedito oggi di scrivervi sui social come al solito…Sono in isolamento volontario…A breve avrò l’esito del tampone…”. Neanche a dirlo sono state parole che ovviamente hanno fatto preoccupare molto i fan di Gianluigi Nuzzi. Qualora dovesse risultare positivo al covid, la puntata di stasera di Quarto Grado potrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non sappiamosuccederà stasera asu Rete 4, la puntata è a rischio. Tutto questo perché in queste oreha pubblicato un post su instagram in cui ha rivelato di non essersi sentito bene. Per tale ragione adesso è in isolamento in attesa di conoscere l’esito del tampone: “Amiche e amici una fastidiosa influenza mi ha impedito oggi di scrivervi sui social come al solito…Sono in isolamento volontario…A breve avrò l’esito del tampone…”. Neanche a dirlo sono state parole che ovviamente hanno fatto preoccupare molto i fan di. Qualora dovesse risultare positivo al covid, la puntata di stasera dipotrebbe ...

