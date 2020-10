Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per l’anticipo della quinta giornata del campionato di. I neroverdi vogliono continuare a stupire dopo aver collezionato tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro sfide. I Granata vanno invece a caccia dei primi punti della stagione dopo un brutto avvio. Al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45. Le: in attesa: in attesa