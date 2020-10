Fontana: "Se impennata continua possibile lockdown" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - ''Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l'impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso''. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a Sky Tg24 che gli ha chiesto se un lockdown sia evitabile. Fontana spiega che ''quello che abbiamo fatto va nella direzione di evitare i contagi. Chiaro che bisogna controllare, monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano essere assunti provvedimenti più gravi''. Per il momento l'impegno della Regione è quello di cercare di fare in modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - ''Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l'dovessere può darsi che si preda un provvedimento diverso''. Così il governatore della Lombardia, Attilio, ha risposto a Sky Tg24 che gli ha chiesto se unsia evitabile.spiega che ''quello che abbiamo fatto va nella direzione di evitare i contagi. Chiaro che bisogna controllare, monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano essere assunti provvedimenti più gravi''. Per il momento l'impegno della Regione è quello di cercare di fare in modo ...

Se l'impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso''. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a Sky Tg24 che gli ha chiesto se un lockdown sia ...

