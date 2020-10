Fontana non esclude un nuovo lockdown in Lombardia se la situazione dovesse peggiorare (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - “Se l'impennata dovesse continuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Attilio Fontana, a Sky Tg24. "Quello che va valutato - ha detto - non sono solo i numeri, ma più di tutto “la situazione delle terapie intensive, dell'occupazione degli ospedali. Dobbiamo evitare che la nostra sanità sia ingolfata tanto da non essere efficiente. Abbiamo una serie di scenari, adesso siamo entrati nel terzo, in cui sono scattati alcuni provvedimenti. Se le cose dovessero continuare a peggiorare ci sarà un altro scenario e poi un altro ancora. Credo che non si debba ipotecare il futuro, bisogna cercare di capire come reagirà il virus di fronte ai nostri provvedimenti. Se con i ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - “Se l'impennatacontinuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Attilio, a Sky Tg24. "Quello che va valutato - ha detto - non sono solo i numeri, ma più di tutto “ladelle terapie intensive, dell'occupazione degli ospedali. Dobbiamo evitare che la nostra sanità sia ingolfata tanto da non essere efficiente. Abbiamo una serie di scenari, adesso siamo entrati nel terzo, in cui sono scattati alcuni provvedimenti. Se le cosero continuare aci sarà un altro scenario e poi un altro ancora. Credo che non si debba ipotecare il futuro, bisogna cercare di capire come reagirà il virus di fronte ai nostri provvedimenti. Se con i ...

