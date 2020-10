Fontana, il coprifuoco era inevitabile (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 23 OTT - Sono "leggende metropolitane" i retroscena sulla contrarietà del segretario della Lega Matteo Salvini al coprifuoco in Lombardia. Il presidente della Regione Attilio Fontana ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 23 OTT - Sono "leggende metropolitane" i retroscena sulla contrarietà del segretario della Lega Matteo Salvini alin Lombardia. Il presidente della Regione Attilio...

DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - NicolaPorro : ?? Fontana e De Luca tifano #coprifuoco, Bertolaso e il Campidoglio, i picchiatori rom che non fanno notizia. Questo… - tinas48 : RT @ilmessaggeroit: Covid Lombardia, Fontana: «Coprifuoco inevitabile, o riduciamo la gente che va lavoro o la gente che va a scuola» https… - anticorrotti : RT @anticorrotti: #FascisticiCoprifuoco parte II I #coprifuoco imposti in varie regioni, grazie a #Conte, #Fontana, #DeLuca, #Speranza, et… -