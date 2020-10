Fondazione Musica per Roma, spettacoli anticipati alle 20 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 OTT - L'orario di inizio di tutti gli spettacoli in programma all'Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz sarà anticipato alle 20, da lunedì 26 ottobre e fino al 23 novembre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020), 23 OTT - L'orario di inizio di tutti gliin programma all'Auditorium Parco dellae alla Casa del Jazz sarà anticipato20, da lunedì 26 ottobre e fino al 23 novembre ...

Coro Musica Reservata – Costituito da cantori di valente preparazione ... ha il sostegno della Regione Lazio (Progetti Speciali del Ministero dei Beni e le Attività Culturali), della Fondazione ...

ROMA, 23 OTT - L'orario di inizio di tutti gli spettacoli in programma all'Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz sarà anticipato alle 20, da lunedì 26 ottobre e fino al 23 novembre ...

