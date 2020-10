Floriana Messina Instagram, il suo incredibile fascino regalare forti emozioni: «Divina!» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ogni giorno Floriana Messina continua a regalare forti emozioni ai suoi followers con degli scatti a dir poco esplosivi. Poche ore fa su Instagram la showgirl ha postato una sua foto in costume che ha lasciato tutti quanti senza fiato. Il suo fisico perfetto con tutte le “grazie” al punto giusto ha completamente catturato l’attenzione dei suoi numerosi fan. Davanti alla sua innata femminilità la fantasia dei suoi ammiratori ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. La presentatrice sportiva, come sempre, ha ricevuto una marea di complimenti. Infatti, il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Che dire? Grazie ai suoi post estivi l’estate per i suoi ammiratori è praticamente infinita. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ogni giornocontinua aai suoi followers con degli scatti a dir poco esplosivi. Poche ore fa sula showgirl ha postato una sua foto in costume che ha lasciato tutti quanti senza fiato. Il suo fisico perfetto con tutte le “grazie” al punto giusto ha completamente catturato l’attenzione dei suoi numerosi fan. Davanti alla sua innata femminilità la fantasia dei suoi ammiratori ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. La presentatrice sportiva, come sempre, ha ricevuto una marea di complimenti. Infatti, il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Che dire? Grazie ai suoi post estivi l’estate per i suoi ammiratori è praticamente infinita. Leggi anche ...

wdbhgh13 : RT @impasticcata: ma possiamo ritornare al 2012 quando si streammava born to die di lana, eravamo immersi in the vampire diaries e pretty l… - CalcioWeb : #FlorianaMessina, la scollatura mette in difficoltà gli automobilisti [FOTO] - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Floriana Messina in auto - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Floriana Messina in auto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Floriana Messina in auto -

Ultime Notizie dalla rete : Floriana Messina Floriana Messina e il dècollète importante: un fisico che non lascia spazio all’immaginazione- FOTO Yeslife Le notizie del giorno – L’indiscrezione su Cristiano Ronaldo, ultimatum al Real Madrid e il ritorno di Allegri

In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. Floriana Messina non passa mai inosservata. Si tratta di una showgirl e giornalista molto seguita sui social, sono infatti più di 600mila i follower su ...

Floriana Messina da urlo su Instagram: il decolleté fa impazzire i fan (FOTO)

La bella Floriana Messina ha mandato in visibilio i fan con uno scatto hot che mette in risalto le sue forme. Decolleté da impazzire.

In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. Floriana Messina non passa mai inosservata. Si tratta di una showgirl e giornalista molto seguita sui social, sono infatti più di 600mila i follower su ...La bella Floriana Messina ha mandato in visibilio i fan con uno scatto hot che mette in risalto le sue forme. Decolleté da impazzire.