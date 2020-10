Fisco: Conte, 'riforma sarà anche a beneficio autonomi' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo in cantiere una riforma fiscale nel segno dell'equità e della semplificazione, anche a beneficio dei lavoratori autonomi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020. "Stiamo mettendo a punto - ha aggiunto il presidente del Consiglio - una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, volta a rendere più semplici e universali gli strumenti di sostegno al reddito. E' un disegno che prelude ad un investimento più grande, un piano di crescita strategico a cui l'Italia sta lavorando: il Recovery Plan". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo in cantiere unafiscale nel segno dell'equità e della semplificazione,dei lavoratori". Lo ha detto il premier Giuseppe, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020. "Stiamo mettendo a punto - ha aggiunto il presidente del Consiglio - unacomplessiva degli ammortizzatori sociali, volta a rendere più semplici e universali gli strumenti di sostegno al reddito. E' un disegno che prelude ad un investimento più grande, un piano di crescita strategico a cui l'Italia sta lavorando: il Recovery Plan".

TV7Benevento : Fisco: Conte, 'riforma sarà anche a beneficio autonomi'... - Marco15716642 : @LegaSalvini Non ho parole.... Briatore ancora, si fa vedere in giro e parla, tra lui e Conte 2000 anni luce, un bi… - DiNapoliSilvio : - startzai : RT @cuenews_it: Non abbiamo bisogno del #MES ?? Il #risparmio è minimo?? Ci dispiace Presidente #Conte, ma le cose non stanno così??#Financ… - cuenews_it : Non abbiamo bisogno del #MES ?? Il #risparmio è minimo?? Ci dispiace Presidente #Conte, ma le cose non stanno così… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Conte Fisco: Conte, 'riforma sarà anche a beneficio autonomi' Il Tempo Bonus Inps 1800 euro finalmente in arrivo: a chi spetta l’indennità Covid

In arrivo il bonus Inps 1.800 euro per migliaia di lavoratori italiani. La misura prevista tra quelle del decreto Rilancio emanato dal Governo Conte per fronteggiare la crisi Covid.

Fisco: Conte, 'riforma sarà anche a beneficio autonomi'

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020. "Stiamo mettendo a punto - ha aggiunto il presidente del Consiglio - una riforma complessiva degli ...

In arrivo il bonus Inps 1.800 euro per migliaia di lavoratori italiani. La misura prevista tra quelle del decreto Rilancio emanato dal Governo Conte per fronteggiare la crisi Covid.Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020. "Stiamo mettendo a punto - ha aggiunto il presidente del Consiglio - una riforma complessiva degli ...