(Di venerdì 23 ottobre 2020)su, alle 21:05, va in ondala, commedia erotica diretta da Vittorio De Sisti nel 1972, coned Ewasu, alle 21:05, arrivala, commedia sexy all'italiana, diretta da Vittorio De Sisti che reinterpreta situazioni e personaggi estrapolati da varie opere di Ruzante. Nel cast, al fianco di Gastone Moschin ed Ewa, anche una giovanissima. Nella campagna padovana, intorno alla metà del '500, il povero contadino Ruzante (Gastone Moschin), prima di partire come soldato di ventura, vende la sua unica ricchezza, ovvero la...

Laura6976 : '..ma che si tenga pure la vacca, io voglio la scrofa!' cit. da Fiorina, la vacca - ManySkills1701 : Che guardo stasera? Sono indeciso fra I Luoghi della Scienza e Fiorina la Vacca ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fiorina la vacca: il film erotico con Ornella Muti ed Ewa Aulin stasera su Cine34 - IvanAdvance : Fiorina la vacca - Cagniolini : RT @andrea_angelini: Segnalo “Fiorina la vacca” su cine34 stasera -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorina vacca

ComingSoon.it

Stasera su Cine34, alle 21:05, va in onda Fiorina la vacca, commedia erotica diretta da Vittorio De Sisti nel 1972, con Ornella Muti ed Ewa Aulin. Stasera su Cine34, alle 21:05, arriva Fiorina la vacc ...La programmazione televisiva di venerdì 23 ottobre 2020 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film: cosa c’è stasera in tv? Stasera in tv 23 ott ...