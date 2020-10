Fiorentina, Martinez Quarta: «Voglio scrivere la mia storia in viola» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Martinez Quarta si è presentato al sito ufficiale della Fiorentina come nuovo giocatore viola: le sue parole Martinez Quarta si è presentato al sito ufficiale della Fiorentina come nuovo giocatore viola. Queste le sue parole. Nella storia ci sono stati difensori passati dal River alla Fiorentina, uno su tutti Daniel Passarella. Cosa rappresenta per te? «L’altro giorno stavo guardando tutti i gol e le grandi cose che ha fatto Passarella in viola. Sarà difficile ripetere quello che ha fatto lui, ma sono cresciuto in un club vincente che mi ha infuso una mentalità vincente, per questo spero di fare grandi cose con la Fiorentina». Pradè ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020)si è presentato al sito ufficiale dellacome nuovo giocatore: le sue parolesi è presentato al sito ufficiale dellacome nuovo giocatore. Queste le sue parole. Nellaci sono stati difensori passati dal River alla, uno su tutti Daniel Passarella. Cosa rappresenta per te? «L’altro giorno stavo guardando tutti i gol e le grandi cose che ha fatto Passarella in. Sarà difficile ripetere quello che ha fatto lui, ma sono cresciuto in un club vincente che mi ha infuso una mentalità vincente, per questo spero di fare grandi cose con la». Pradè ...

acffiorentina : ?? Primo allenamento per Martinez Quarta ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : Prima convocazione per Martinez Quarta, Callejon e Barreca ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #SpeziaFiorentina #Callejon… - acffiorentina : Ecco Martinez Quarta ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina - Fiorentinanews : #MartinezQuarta: 'Voglio scrivere la mia storia alla #Fiorentina. Vi dico che tipo di giocatore sono' - Fiorentinanews : #MartinezQuarta: 'Mi sento pronto per il calcio italiano. Ho già giocato in una difesa a tre, ma mai...' #Fiorentina -