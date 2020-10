Fico non molla, ma per il voto a distanza si fa dura. Il presidente della Camera ha prospettato diverse soluzioni. Ma la Giunta per il Regolamento non vuole saperne (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fico non molla. Ok pure al voto a distanza pur di garantire la piena operatività del Parlamento, ridotto a un lazzaretto a causa del Covid, tra parlamentari positivi e in quarantena, e con la legge di bilancio da affrontare. Ma la strada è tutta in salita. Nella Giunta per il Regolamento ieri infatti il presidente della Camera si è scontrato con la contrarietà al voto da remoto espressa dal centrodestra, dai renziani e da parte anche del Movimento 5 Stelle. Con Pd e Leu che insistono sulla possibilità del voto a distanza, Roberto Fico, oltre a non escludere tale possibilità, ha elencato anche altre soluzioni, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020)non. Ok pure alpur di garantire la piena operatività del Parlamento, ridotto a un lazzaretto a causa del Covid, tra parlamentari positivi e in quarantena, e con la legge di bilancio da affrontare. Ma la strada è tutta in salita. Nellaper ilieri infatti ilsi è scontrato con la contrarietà alda remoto espressa dal centrodestra, dai renziani e da parte anche del Movimento 5 Stelle. Con Pd e Leu che insistono sulla possibilità del, Roberto, oltre a non escludere tale possibilità, ha elencato anche altre, ...

lauraboldrini : Questa settima non ci saranno votazioni per il numero di parlamentari positivi al #COVID19. Lo ha deciso il preside… - MonicaCirinna : Comprendo ragioni @Roberto_Fico se legate a Covid e contagi tra i parlamentari ma auspico che ddl #Zan resti priori… - Affaritaliani : Per i giudici non ha pagato i contributi e le tasse - laGreta_ : il tema non è tanto il rispetto del social distancing, caro Roberto Fico (che tu dici di aver rispettato). il tema… - gmlavolpe : RT @_DAGOSPIA_: ROBERTO FICO MERCOLEDI' SCORSO ERA A NAPOLI PER UN PRANZO IN SPIAGGIA. INTORNO A LUI C'ERA... -