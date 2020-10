Fedez con la mascherina già nel 2019. "Perché?": impazza la teoria del complotto - (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesca Galici Perché Fedez nel 2019 indossava la mascherina? Sapeva già del virus? Da queste domande partono le ultime teorie complottiste ma la realtà è, ovviamente, un'altra Le teorie complottiste e cospirazioniste si sono moltiplicate in questi mesi di pandemia. Da febbraio a oggi, gli italiani (e non solo) si sono allenati nell'esercizio dell'invenzione della fake news più grossa, alla ricerca di qualche dettaglio, fatto o avvenimento che potesse confermare che ciò che il pianeta sta vivendo è, in realtà, il frutto di una cosciente macchinazione da parte dei "poteri forti". L'ultima teoria in tal senso coinvolge Fedez, suo malgrado al centro di un dibattito che vorrebbe provare l'esistenza di un ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesca Galicinelindossava la? Sapeva; del virus? Da queste domande partono le ultime teorie complottiste ma la realtà è, ovviamente, un'altra Le teorie complottiste e cospirazioniste si sono moltiplicate in questi mesi di pandemia. Da febbraio a oggi, gli italiani (e non solo) si sono allenati nell'esercizio dell'invenzione della fake news più grossa, alla ricerca di qualche dettaglio, fatto o avvenimento che potesse confermare che ciò che il pianeta sta vivendo è, in realtà, il frutto di una cosciente macchinazione da parte dei "poteri forti". L'ultimain tal senso coinvolge, suo malgrado al centro di un dibattito che vorrebbe provare l'esistenza di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Fedez con Fedez con i capelli verdi: il nuovo cambio look estremo per dire addio alla ricrescita Donna Fanpage Chiara Ferragni si commuove nel vedere la sua bambina durante l’ecografia

Chiara Ferragni sta vivendo la sua seconda gravidanza con grande gioia, ma anche qualche lacrima ... Questo dolcissimo momento è stato ripreso dal futuro papà Fedez, che lo ha pubblicato in una story ...

Chiara Ferragni mostra l'ecografia ai follower di Instagram: 'Ciao mia baby girl'

Spettacoli e Cultura - Che viene costantemente spettacolarizzata per il ruolo che si è creata insieme al marito Fedez ed il piccolo Leone, che è già una star del web. I 'ferragnez' ormai sono la ...

