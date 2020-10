Federica Pellegrini la replica della nuotatrice agli attacchi social

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Divisiva in ogni circostanza, per fortuna ha le spalle larghe, ma certo che essere attaccati anche in una situazione delicata come questa, affetta dal Coronavirus, è troppo: per fortunasi sa difendere. La campionessa olimpica ha volutore alle critiche personali che ha ricevuto in questi giorni. In pratica era stata pesantemente attaccata per aver – nonostante la positività al Covid-19 – accompagnato la madre a fare il tampone (anche lei probabilmente infetta). “Finché sbo una gara e mi dicono che non valgo niente, vabbè. Ma le accuse di scorrettezza, gli insulti personali … C’è una marea sommersa e trasversale che aspettava il momento buono per venire fuori. Ma non si può vivere con la paura di non essere ...