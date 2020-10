Fecondazione assistita | associazione Coscioni-ragazze ‘Roki’ | “La legge tutela più del divieto”

Leggi su dire

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Si fanno chiamare “le ragazze Roki“, perché sono affette dalla sindrome di Rokitansky. Sono giovani donne nate senza un organo: l’utero. Persone che vorrebbero poter avere dei figli tramite la tecnica della fecondazione assistita con gestazione per altri. Se la proposta di legge Carfagna e Meloni per rendere questa pratica un “reato universale” venisse approvata, potrebbero essere punite con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro, anche nei casi di gestazione per altri conclusa all’estero, nei Paesi in cui questa é consentita da una legge dello Stato. È quanto fa sapere in una nota l’associazione Luca Coscioni a seguito delle manifestazioni che ci sono state a Milano (Piazza della Scala) e Roma (Montecitorio) per portare all’attenzione della politica la necessità di una legge in grado di regolamentare il tema. Proprio a margine dell’evento di Montecitorio, le manifestanti hanno incontrato Giorgia Meloni, nella stessa piazza per un concomitante comizio politico.