Fase 3 | Tridico | ' 12 mln 822mila numero cig pagate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Ildelle casse integrazioni, quindi prestazioni, sono 12milonidirettamente dall'Istituto". A dirlo Pasquale, presidente Inps, intervenendo al Festival del lavoro 2020. "E oltre 8 milioni - ha precisato - anticipate dalle aziende e accompagnate dall'Istituto. Parliamo di una cifra che supera i 20 milioni di prestazioni. Nel 2019 l'Istituto ha ricevuto circa 250 mila domande di cig, poco più di 21 milioni di lavoratori in cassa integrazione. Quest'anno abbiamo ricevuto 10 volte di più in sette mesi soltanto". "La data sulla cassa integrazione non esiste perché è un flusso continuo. Non abbiamo date di scadenza"ha spiegato il funzionamento della cassa integrazione ricordando ...