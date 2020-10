Fase 2 coronavirus e matrimoni: come ci si potrà sposare (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fase 2 coronavirus e matrimoni: come ci si potrà sposare A breve sarà finalmente esecutivo l’annunciato nuovo Dpcm recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (qui il testo completo del documento). La direttiva fondamentale è però sempre legata a ragioni di prudenza e sicurezza. Pertanto continueranno a valere anche a partire da maggio, le note misure di distanziamento sociale, che assicurerebbero un minor rischio di contagio da Covid-19. Ma cosa succede ai matrimoni? potranno essere celebrati? e se sì, a quali condizioni? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sulla nuova app Immuni ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 ottobre 2020)ci si potràA breve sarà finalmente esecutivo l’annunciato nuovo Dpcm recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (qui il testo completo del documento). La direttiva fondamentale è però sempre legata a ragioni di prudenza e sicurezza. Pertanto continueranno a valere anche a partire da maggio, le note misure di distanziamento sociale, che assicurerebbero un minor rischio di contagio da Covid-19. Ma cosa succede ai? potranno essere celebrati? e se sì, a quali condizioni? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sulla nuova app Immuni ...

