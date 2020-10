Falsificazione firma del presidente del Tribunale di Vallo della Lucania | arrestato l’autore

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAgropoli (Sa) – Il 23 ottobre 2020, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla ProcuraRepubblica presso ildi Nocera Inferiore (SA), i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali per i reati di falso, truffa, riciclaggio, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi. In particolare, come richiesto dalla Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari presso ildi Nocera Inferiore ha disposto la misura degli arresti domiciliari a carico di un quarantottenne di origini calabresi residente ad Agropoli, nonché la misura interdittiva del divieto di esercizio di impresa per la durata di dodici mesi a carico di un sessantaduenne imprenditore di San ...