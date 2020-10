Facebook sfida Tinder portando in Italia Dating, la sua nuova app di incontri (Di venerdì 23 ottobre 2020) Facebook Dating è ufficialmente disponibile in Italia. Dopo aver incontrato il muro del garante della privacy irlandese, che ne bloccato il debutto previsto inizialmente per lo scorso febbraio, l’app che vuole sfidare Tinder si affaccia nel Vecchio Continente. Il servizio infatti consente di individuare persone con i nostri stessi interessi, per poi fissare un appuntamento. Come funziona? Partiamo subito col dire che si tratta di un servizio attivabile dall’utente su richiesta. Nel momento in cui scriviamo però non è funzionante. Cliccando sul link che dovrebbe portarci a Facebook Dating compare una pagina di errore. Il rilascio è appena iniziato, quindi il problema potrebbe essere risolto già nel corso delle prossime ore. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)è ufficialmente disponibile in. Dopo aver incontrato il muro del garante della privacy irlandese, che ne bloccato il debutto previsto inizialmente per lo scorso febbraio, l’app che vuoleresi affaccia nel Vecchio Continente. Il servizio infatti consente di individuare persone con i nostri stessi interessi, per poi fissare un appuntamento. Come funziona? Partiamo subito col dire che si tratta di un servizio attivabile dall’utente su richiesta. Nel momento in cui scriviamo però non è funzionante. Cliccando sul link che dovrebbe portarci acompare una pagina di errore. Il rilascio è appena iniziato, quindi il problema potrebbe essere risolto già nel corso delle prossime ore. ...

