Fabio Caressa e lo scherzo de Le Iene: la figlia rischia la galera (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era andato in onda già lo scorso 18 maggio, ora torna in una versione rieditata lo scherzo de Le Iene ai danni di Fabio Caressa, marito di Benedetta Parodi che in passato era già stata vittima del programma di Italia 1. Lo scherzo malvagio, fatto di riflesso anche alla Parodi tenuta parimenti all'oscuro della burla, è stato trasmesso nella puntata del 22 ottobre. Lo scherzo de Le Iene a Fabio Caressa La figlia Matilde, infatti, con la complicità del programma di Davide Parenti, ha fatto credere a mamma e papà di aver ripreso con lo smartphone la scena dell'insegnante di filosofia che, dopo un'interrogazione online, aveva dimenticato di chiudere il computer permettendo ...

