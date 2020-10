F1 | segnali di ripresa per la Ferrari a Portimao? Venerdì da prendere con le molle

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Laesce rinfrancata dalle odierne prove libere del Gran Premio del Portogallo, in quanto le Rosse si sono dimostrate costantemente piuttosto veloci, rivelandosi più competitive della media di questo disgraziato 2020. La Scuderia di Maranello ha portato adiverse novità, presentando un nuovo fondo e un nuovo diffusore, entrambi già in configurazione 2021, nonché un nuovo cestello dei freni anteriori. I risultati sembrerebbero incoraggianti, poiché in mattinata Charles Leclerc ha realizzato il 4° tempo, ponendosi alle spalle delle due Mercedes e di Max Verstappen, al quale ha concesso un solo decimo. Nel pomeriggio il monegasco ha confermato la sua posizione, mentre anche Sebastian Vettel (solo undicesimo nella FP1) è cresciuto di livello, firmando il 6° crono. Dunque, una giornata ...