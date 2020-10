F1, Lewis Hamilton si nasconde: venerdì interlocutorio per il britannico, pronto a fare la storia domenica (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’esordio della Formula Uno sul tracciato di Portimao ci ha regalato diversi spunti di grande rilevanza. La Ferrari sembra tornata a livelli di tutto rispetto, Valtteri Bottas sembra il pilota più pimpante, mentre il suo vicino di box, Lewis Hamilton, si è preso un turno di riposo. Certo, quando si guida una monoposto di Formula Uno ad oltre 330kmh come succede nel rettilineo della pista lusitana, non si può certo definire “rilassante”, ma oggi l’inglese si è davvero preso una giornata tranquilla, un po’ per conoscere al meglio il tracciato portoghese (nel quale aveva disputato una sessione di test ai tempi della McLaren nel lontano 2009) e per non prendere rischi eccessivi. La giornata dopotutto lo vede chiudere in ottava posizione. Una vera e propria rarità per un “cannibale” ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’esordio della Formula Uno sul tracciato di Portimao ci ha regalato diversi spunti di grande rilevanza. La Ferrari sembra tornata a livelli di tutto rispetto, Valtteri Bottas sembra il pilota più pimpante, mentre il suo vicino di box,, si è preso un turno di riposo. Certo, quando si guida una monoposto di Formula Uno ad oltre 330kmh come succede nel rettilineo della pista lusitana, non si può certo definire “rilassante”, ma oggi l’inglese si è davvero preso una giornata tranquilla, un po’ per conoscere al meglio il tracciato portoghese (nel quale aveva disputato una sessione di test ai tempi della McLaren nel lontano 2009) e per non prendere rischi eccessivi. La giornata dopotutto lo vede chiudere in ottava posizione. Una vera e propria rarità per un “cannibale” ...

