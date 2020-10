F1, Lewis Hamilton: “Non sono preoccupato dell’ottavo posto, colpa del set-up della FP2 che era pessimo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se uno guarda alla classifica della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula Uno 2020 e vede Lewis Hamilton solamente in ottava posizione, le domande potrebbe essere numerose. Effettivamente l’inglese ha chiuso a quasi 1.4 secondi dal miglior tempo di Valtteri Bottas sulla pista di Portimao, ma le motivazioni le spiega direttamente l’inglese a racefans.com: “Il set-up della FP2 era terribile – rivela – Il circuito di per sè è molto complicato, con sali-scendi e curve divertenti mentre altre sono cieche e non sai cosa attenderti. Come se non bastasse il grip è bassissimo per cui la situazione non è semplice da quel punto di vista. Si sono visti molti errori e testa-coda, non penso sia stata una ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se uno guarda alla classificaprima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula Uno 2020 e vedesolamente in ottava posizione, le domande potrebbe essere numerose. Effettivamente l’inglese ha chiuso a quasi 1.4 secondi dal miglior tempo di Valtteri Bottas sulla pista di Portimao, ma le motivazioni le spiega direttamente l’inglese a racefans.com: “Il set-upFP2 era terribile – rivela – Il circuito di per sè è molto complicato, con sali-scendi e curve divertenti mentre altrecieche e non sai cosa attenderti. Come se non bastasse il grip è bassissimo per cui la situazione non è semplice da quel punto di vista. Sivisti molti errori e testa-coda, non penso sia stata una ...

Il finlandese ha girato in 1'17''940 , Lewis Hamilton (che domenica può vincere il suo 92esimo Gp superando Schumacher) è solo ottavo ma non ha avuto a disposizione molti tentativi. Sesto Vettel.

Il finlandese ha girato in 1'17''940 , Lewis Hamilton (che domenica può vincere il suo 92esimo Gp superando Schumacher) è solo ottavo ma non ha avuto a disposizione molti tentativi. Sesto Vettel.