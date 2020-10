Ezio Greggio sbotta contro un hater che critica il suo film: “Vitello, sembri un tacchino spiumato” (FOTO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Critiche per Lockdown All’italiana A quanto pare la pellicola Lockdown All’Italiana non è particolarmente apprezzato dagli internauti. Infatti, nelle ultime ore ha ricevuto diverse critiche sul web, addirittura non è piaciuto nemmeno dalla vedova di Carlo Vanzina. Ezio Greggio, una dei protagonisti del film, intervistato da La Repubblica non si è detto spaventato dai giudizi negativi che si leggono sui vari social network. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il professionista che a dicembre tornerà al timone di Striscia la Notizia. Ezio Greggio replica alle critiche Intervistato da La Repubblica, Ezio Greggio ha risposto alla domanda del giornalista: “Se mi hanno dato fastidio le critiche? Zero. Erano ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Critiche per Lockdown All’italiana A quanto pare la pellicola Lockdown All’Italiana non è particolarmente apprezzato dagli internauti. Infatti, nelle ultime ore ha ricevuto diverse critiche sul web, addirittura non è piaciuto nemmeno dalla vedova di Carlo Vanzina., una dei protagonisti del, intervistato da La Repubblica non si è detto spaventato dai giudizi negativi che si leggono sui vari social network. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il professionista che a dicembre tornerà al timone di Striscia la Notizia.replica alle critiche Intervistato da La Repubblica,ha risposto alla domanda del giornalista: “Se mi hanno dato fastidio le critiche? Zero. Erano ...

Eu___B : @EzioGreggio @minaccioni Ezio Greggio mi sta molto simpatico ma non ho visto il film e non lo guarderò. Basta legge… - marnatv : Io impazzisco per questa storia di Gerry Scotti che ha sfondato il bancone di Striscia, quando era palesemente una… - laureasenzalae : @CaldeLasagne egregio penso a Ezio Greggio AHAHHAHAHAAU - unpvessure : @lilniex ecco, pronto agente ezio greggio, le vorrei segnalare questo individuo che guarda l’eredità - unpvessure : ariana grande, ma è letteralmente grande, un gigante, un dinosauro schiaccia edifici con la gente che corre tipo go… -