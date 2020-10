Expo Dubai | nuova call internazionale | caccia alle best practice di sviluppo post-Covid

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il GlobalProgramme di2020lancia unaper individuare progetti, iniziative e soluzioni innovative in una edizione speciale19. La, chiarisce una nota, mira a promuovere le migliori pratiche nazionali da valorizzare e replicare su scala globale: saranno premiate soluzioni semplici ma di grande impatto volti ad implementare gli obbiettivi disostenibile dell’Agenda Onu 2030; progetti che si propongono di fornire rise concretepiù grandi sfide attuali dell’umanità. Possono presentare la propria candidatura singoli individui, Ong, Fondazioni, imprese sociali, cooperative, start-up, operatori sanitari, ...

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il Global Best Practice Programme di Expo 2020 Dubai lancia una call internazionale per individuare progetti, iniziative e soluzioni innovative per affrontare l'emergenza Covid ...