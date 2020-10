Eurolega, Olimpia Milano-Alba Berlino rinviata per casi di coronavirus tra i tedeschi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Rinviato il match dell’Eurolega tra Milano e Alba Berlino per via della quarantena alla quale sono stati sottoposti i tedeschi dalle autorità sanitarie locali. La partita, originariamente in programma venerdì 30 ottobre, è stata rimandata a data da destinarsi per l’impossibilità di iscrivere a referto almeno otto giocatori da parte degli ospiti. A comunicarlo è proprio l’Armani in una nota, e va ricordato come il club meneghino debba ancora recuperare la partita contro lo Zenit San Pietroburgo. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Rinviato il match dell’traper via della quarantena alla quale sono stati sottoposti idalle autorità sanitarie locali. La partita, originariamente in programma venerdì 30 ottobre, è stata rimandata a data da destinarsi per l’impossibilità di iscrivere a referto almeno otto giocatori da parte degli ospiti. A comunicarlo è proprio l’Armani in una nota, e va ricordato come il club meneghino debba ancora recuperare la partita contro lo Zenit San Pietroburgo.

