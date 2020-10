Eurojackpot | le estrazioni e le quote di oggi venerdì 23 ottobre

(Di venerdì 23 ottobre 2020)è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Cos’èI Paesi partecipanti sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’estrazione diavviene ogni venerdì alle 20.00. Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro.premia i vincitori con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se si fa 5+2 si vince il jackpot milionario europeo. Si possono anche giocare Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti. Si può giocare anche all’estero in ciascun Paese che ...

CorriereCitta : #EuroJackpot 16 ottobre 2020: estrazione di oggi con i numeri vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Eurojackpot estrazioni

QuiFinanza

L’estrazione di Eurojackpot avviene ogni venerdì alle 20.00. Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Eurojackpot premia i ...L’Eurojackpot, come abbiamo anticipato, è una lotteria le cui estrazioni avvengono ogni venerdì e mette in palio un jackpot che può arrivare anche fino a 90 milioni di euro. E’ disponibile in ben 18 ...