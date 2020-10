Eur | ‘poker clandestino’ sul cassonetto davanti alla metro | multati anche perché avevano creato assembramento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno denunciato in stato di libertà sei cittadini filippini, per i reati di esercizio e partecipazione a gioco d’azzardo. Transitando all’interno del piazzale Enrico Fermi, nei pressi della fermatapolitana, i Carabinieri hanno sorpreso 6 cittadini stranieri, di età compresa tra i 45 e 74 anni, intenti a giocare a carte scommettendo del denaro contante, usando come “tavolo verde” undei rifiuti. Successivamente il gruppetto è statocontravvenzionato per violazione delle misure imposte dal DPCM in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19, poiché i sei hannoun, senza mantenere il distanziamento interpersonale. Eur: ‘poker clandestino’ sul ...