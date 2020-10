Estrazione Eurojackpot 23 ottobre | esultano i 5+1

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ultimadi venerdì 232020: i numeri vincenti. Dopo il 5+2 della settimana scorsa stasera sfugge il super jackpot da 10 milioni La combinazione vincente dell’ultimadi venerdì 232020, stavolta non basta per centrare ancora il super jackpot. Nessuno riesce ad imitare il giocatore che nel concorso di venerdì… L'articolo Corriere Nazionale.

zazoomblog : Estrazione EuroJackpot 23 ottobre 2020 diretta risultati - #Estrazione #EuroJackpot #ottobre - controcampus : #EuroJackpot #23Ottobre2020 ?? #Estrazione numeri vincenti in diretta - zazoomblog : eurojackpot estrazione oggi venerdì 23 ottobre verifica numeri - #eurojackpot #estrazione #venerdì - Jammasrl : Ultima estrazione EuroJackpot - zazoomblog : Estrazione Eurojackpot 16 ottobre: centrato il 5+2 - #Estrazione #Eurojackpot #ottobre: -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Eurojackpot

Eurojackpot è il gioco al quale partecipano 18 Paesi europei, con un primo premio sempre milionario. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione.L’Eurojackpot, come abbiamo anticipato, è una lotteria le cui estrazioni avvengono ogni venerdì e mette in palio un jackpot che può arrivare anche fino a 90 milioni di euro. E’ disponibile in ben 18 ...