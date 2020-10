Ensi | di cosa parla il nuovo album «Oggi»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Si intitolailprogetto discografico di, in uscita il 23 ottobre. Non proprio untradizionale, piuttosto un Ep, che «nasce dal desiderio di fare qualdi diverso,abbiamo la memoria corta, specie con la musica, il mio percorso però non è solo legato a Clash» racconta il rapper alla stampa in videoconferenza, riferendosi anche all’pubblicato nel febbraio 2019.è infatti composto da sei tracce, una scaletta breve che, però, non deve trarre in inganno, poiché si tratta di un lavoro molto denso. «Nonostante siano solo 6 brani, le cose di cuire sono parecchie. L’Ep è parte di una visione più grande. Non ...