Emre Can positivo al Coronavirus: le condizioni del giocatore

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Borussia Dortmund ha svelato la positività al Coronavirus di Emre Can. Questa la nota del club tedesco sull'ex giocatore della Juve. «Il giocatore del Borussia Dortmund Emre Can (26) è risultato positivo al COVID-19 venerdì. Il calciatore è attualmente privo di sintomi ed è in isolamento domiciliare. Tutti gli altri risultati dei test di giocatori e staff hanno dato un risultato negativo venerdì. Il Borussia Dortmund gli augura un percorso senza sintomi e una pronta ...

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Borussia Dortmund ha svelato la positività al Coronavirus di Emre Can. Questa la nota del club tedesco sull’ex giocatore della Juve. «Il giocatore del Borussia ...

Il tedesco è l'unico positivo nei test effettuati dalla squadra prima del derby contro lo Schalke 04, in programma domani.

Il tedesco è l'unico positivo nei test effettuati dalla squadra prima del derby contro lo Schalke 04, in programma domani.