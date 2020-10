Empoli-Pisa | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono state rese note ledi, gara che apre la quinta giornata di Serie B. Queste le scelte dei due allenatori per il derby toscano(4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Bandinelli, Stulac, Haas; Moreo; La Mantia, Mancuso. All.: Dionisi(4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Mazzitelli, Marin; Soddimo; Marconi, Masucci. All.: D’Angelo Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.