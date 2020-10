Emma Marrone | l’annuncio su Instagram | “C’è posto per tutti” – FOTO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Di annunci se ne fanno parecchi, soprattutto sui social: ecco che arriva anche quello diche lascia spazio per tutti. Un annuncio è sempre qualcosa di atteso per… Questo articolo, l’annuncio su: “C’èper tutti” –è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

GFucci58 : RT @Tempestanelsole: @emmaishome MA PERCHÉ SI CHIAMA “EMMA MARRONE” SE FOSSE STATO QUALCUN ALTRO ORA SAREBBERO TUTTI ZITTI, ALTRO CHE QUEST… - slydoorss : Comunque da Emma Marrone ci si può aspettare solo una conduzione tutta Ammmici #XF2020 - vntonb : Pensando alla shitstorm che sta colpendo emma marrone in questo momento - faaabbbio : sto a guardà #XFactor e ce sta uno del gruppo de emma marrone che canta co la voce che c'ho io dopo un sushi all-u-can-eat. - Tempestanelsole : @emmaishome MA PERCHÉ SI CHIAMA “EMMA MARRONE” SE FOSSE STATO QUALCUN ALTRO ORA SAREBBERO TUTTI ZITTI, ALTRO CHE QU… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

approfondimento. X Factor 2020, Elisa (alias Casadilego) è la prima a passare il turno. Le aspettative sul perugino di periferia erano alte, e non sono state deluse. X Factor è un palco davvero diffic ...Emma Marrone durante la Last Call di X Factor 2020 (22 ottobre su Sky Uno, il 23 ottobre su TV8) ha composto la sua squadra di Under Uomini, scegliendo chi portare ai Live Show grazie all'aiuto dell'a ...