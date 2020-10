Emily in Paris: il creatore Darren Star risponde alle critiche sulla serie tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il creatore di Emily in Paris, attualmente una delle serie Netflix di maggior successo, ha risposto alle critiche rivolte alla sua ultima opera. Darren Star, creatore di Emily in Paris, ha risposto alle critiche rivolte alla serie Netflix che racconta la storia della giovane protagonista americana che si ritrova a vivere e lavorare a Parigi, città che secondo molti viene descritta attraverso troppi cliché ed inesattezze. Emily in Paris, tra le novità di ottobre su Netflix, continua a calamitare la curiosità degli abbonati alla piattaforma streaming. Dopo la visione, il giudizio degli utenti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildiin, attualmente una delleNetflix di maggior successo, ha rispostorivolte alla sua ultima opera.diin, ha rispostorivolte allaNetflix che racconta la storia della giovane protagonista americana che si ritrova a vivere e lavorare a Parigi, città che secondo molti viene descritta attraverso troppi cliché ed inesattezze.in, tra le novità di ottobre su Netflix, continua a calamitare la curiosità degli abbonati alla piattaforma streaming. Dopo la visione, il giudizio degli utenti ...

