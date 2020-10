Emergenza covid: docenti chiedono sospensione urgente dei concorsi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn nutrito gruppo di docenti di Campania, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia, si è rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al Ministro della Salute Speranza e alla Ministra dell’Istruzione Azzolina, per chiedere l’immediata sospensione dei concorsi previsti per gli insegnanti fino al termine dello stato di Emergenza. La missiva inviata dalla portavoce degli insegnanti Leda Tonziello, nata a Formia ma residente a Castel Volturno, ha registrato già una prima risposta da parte degli uffici del Presidente della Repubblica, dai quali hanno fatto sapere che la richiesta verrà sottoposta presto all’attenzione della Azzolina. La prof.ssa Tonziello, in relazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn nutrito gruppo didi Campania, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia, si è rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al Ministro della Salute Speranza e alla Ministra dell’Istruzione Azzolina, per chiedere l’immediatadeiprevisti per gli insegnanti fino al termine dello stato di. La missiva inviata dalla portavoce degli insegnanti Leda Tonziello, nata a Formia ma residente a Castel Volturno, ha registrato già una prima risposta da parte degli uffici del Presidente della Repubblica, dai quali hanno fatto sapere che la richiesta verrà sottoposta presto all’attenzione della Azzolina. La prof.ssa Tonziello, in relazione ...

