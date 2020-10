Emergenza Covid-19, in ospedale tutti occupati i posti letto, anziana donna positiva al virus muore sull’ambulanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) A rendere noto il triste epilogo è stata la prima cittadina di Avezzano, Marivera De Rosa. Il primo cittadino ha voluto rendere pubblico lo stato degli ospedali in Abruzzo commentando come è avvenuta la morte di Maria Giuseppina Palma di 80 anni. L’anziana donna, secondo il primo cittadino, è morta in circostanze inaccettabili: “Ricoverata nella Rsa di Don Orione è deceduta davanti all’ospedale, a bordo dell’ambulanza nella quale ha atteso invano il ricovero nell’area Covid di Avezzano (L’Aquila), i cui pochi posti letto erano già occupati”. La direzione della Rsa di Don Orione ha inviato una nota nella quale spiega la situazione attuale: «Al momento la situazione è ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 23 ottobre 2020) A rendere noto il triste epilogo è stata la prima cittadina di Avezzano, Marivera De Rosa. Il primo cittadino ha voluto rendere pubblico lo stato degli ospedali in Abruzzo commentando come è avvenuta la morte di Maria Giuseppina Palma di 80 anni. L’, secondo il primo cittadino, è morta in circostanze inaccettabili: “Ricoverata nella Rsa di Don Orione è deceduta davanti all’, a bordo dell’ambulanza nella quale ha atteso invano il ricovero nell’areadi Avezzano (L’Aquila), i cui pochierano già”. La direzione della Rsa di Don Orione ha inviato una nota nella quale spiega la situazione attuale: «Al momento la situazione è ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid: si decide poco e tardi, cambiate rotta - EDITORIALE La Nuova Sardegna Com'è stato il dibattito finale pre-Election Day tra Donald Trump e Joe Biden

L'ultimo faccia a faccia prima del 3 novembre ha messo in evidenza due visioni contrapposte, e si è svolto in modo molto più civile rispetto al precedente. Biden è stato efficace nel chiedere conto a ...

Prof, stop ai contratti Covid, sospese pure le sostituzioni

L’ha previsto l’ufficio scolastico regionale e il provvedimento è già in vigore Buonriposi: «Speriamo sia temporaneo». Mercuri: «Si ripercuote sugli studenti» ...

