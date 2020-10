Emergenza Covid-19, il Sindaco di Gravina, “situazione fuori controllo, stiamo giocando col fuoco, negli ospedali non ci sono più posti” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un’amara verità quella detta oggi su Facebook dal primo cittadino di Gravina, Alessio Valente. Il Sindaco della città murgiana ha voluto fare un’analisi sulla situazione attuale a Gravina. “L’ondata di Covid ci dà un po’ di fiato. Nelle ultime ore abbiamo registrato 7 nuovi casi, pochi in confronto ai 26 del precedente aggiornamento, ma la situazione resta seria e tutt’altro che sotto controllo”. Il Sindaco di Gravina ha aggiornato i suoi concittadini sulla situazione in città: “Gli attualmente positivi sono 137, perché fortunatamente registriamo anche 4 guariti ma purtroppo aumentano ancora gli ospedalizzati. Il dramma che viviamo in ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un’amara verità quella detta oggi su Facebook dal primo cittadino di, Alessio Valente. Ildella città murgiana ha voluto fare un’analisi sulla situazione attuale a. “L’ondata dici dà un po’ di fiato. Nelle ultime ore abbiamo registrato 7 nuovi casi, pochi in confronto ai 26 del precedente aggiornamento, ma la situazione resta seria e tutt’altro che sotto”. Ildiha aggiornato i suoi concittadini sulla situazione in città: “Gli attualmente positivi137, perché fortunatamente registriamo anche 4 guariti ma purtroppo aumentano ancora glizzati. Il dramma che viviamo in ...

matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - fattoquotidiano : Scoperti sei lavoratori in nero in due panifici: in tre prendevano il reddito di cittadinanza, un altro quello di e… - Palazzo_Chigi : Informativa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemio… - qui_finanza : Effetto pandemia sulla ricchezza. E’ boom del risparmio L'emergenza Covid è già costata 1.392 dollari a famiglia. V… - bfer4 : @davidallegranti Dimissioni dimissioni dimissioni! Governo di emergenza coinvolgendo tutte le forze politiche, aff… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid: si decide poco e tardi, cambiate rotta - EDITORIALE La Nuova Sardegna Coronavirus, sindaco di Recco firma ordinanza contro assembramenti per scalinate e giardini

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato ieri sera un'ordinanza che stabilisce il divieto di stazionamento in alcune scalinate della cittadina. Si t ...

Carlo Carmine, Da Professionista A Imprenditore: il Bestseller su come creare un business a sette zeri

(Milano 23 ottobre 2020) - È n.1 su Amazon il terzo libro dell'autore più ricco d'Italia Milano, 23.10.2020 – Tanto più in un momento storico come ...

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato ieri sera un'ordinanza che stabilisce il divieto di stazionamento in alcune scalinate della cittadina. Si t ...(Milano 23 ottobre 2020) - È n.1 su Amazon il terzo libro dell'autore più ricco d'Italia Milano, 23.10.2020 – Tanto più in un momento storico come ...