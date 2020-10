Emergenza coronavirus in Italia, più di 19.000 casi nelle ultime 24 ore. Situazione critica in Lombardia e in Campania (Di venerdì 23 ottobre 2020) coronavirus in Italia, il bollettino del 23 ottobre: i nuovi casi superano quota 19.000 a fronte di 182.032 tamponi processati. Emergenza coronavirus in Italia. Superano quota 19.000 i casi di coronavirus rintracciati nel bollettino del 23 ottobre. È bene come al solito contestualizzare i dati per avere una corretta informazione. Sul dato pesano i contagi in Campania e in Lombardia, che registrano ottomila casi circa. Il secondo fattore da tenere a mente è quello relativo ai tamponi: 182.032, 11.000 in più circa rispetto a quelli processati il giorno precedente. coronavirus in Italia, il bollettino del 23 ottobre Il 23 ottobre ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020)in, il bollettino del 23 ottobre: i nuovisuperano quota 19.000 a fronte di 182.032 tamponi processati.in. Superano quota 19.000 idirintracciati nel bollettino del 23 ottobre. È bene come al solito contestualizzare i dati per avere una corretta informazione. Sul dato pesano i contagi ine in, che registrano ottomilacirca. Il secondo fattore da tenere a mente è quello relativo ai tamponi: 182.032, 11.000 in più circa rispetto a quelli processati il giorno precedente.in, il bollettino del 23 ottobre Il 23 ottobre ...

