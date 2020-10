Elisabetta Gregoraci, la lettera a Pierpaolo: dolci parole dopo lo strappo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Su richiesta del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha scritto la sua ultima lettera nell'eventualità che venga eliminata. Lei ha deciso di scriverla a Pierpaolo Pretelli L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Su richiesta del Grande Fratello Vip,ha scritto la sua ultimanell'eventualità che venga eliminata. Lei ha deciso di scriverla aPretelli L'articolo proviene da Gossip e Tv.

itsmarialetizia : @LaIsotta E poi non mi sembra che le sue parole nei confronti di Elisabetta Gregoraci siano più delicate - itsriavale : Elisabetta Gregoraci è nella casa del #GFVIP anche perché nel 2012 prestava le sue capacità attoriali alla Calabria… - peachvlamet : @Elisabetta_Bolz @Bibi99377666 Quindi secondo te la Gregoraci ha bisogno dei soldi del GF, certo, lo fanno per noto… - CalcioWeb : @GrandeFratello, lite furiosa nella notte tra #ElisabettaGregoraci e Tommaso Zorzi - - Fra06502497 : RT @xdiordepp: Per il bene del rapporto che Tommaso ha creato con Enock e Pierpaolo, fate fuori Elisabetta Gregoraci. Basta serpi in casa… -