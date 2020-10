(Di venerdì 23 ottobre 2020), sul suo profiloha pubblicato alcuni scatti della sua serata americana a Los Angeles, ricevendo una pioggia di like in poche ore. I suoi numerosi followers hanno infatti apprezzato lepubblicate dalla showgirl, che sfoggia unada urlo e mette in risalto il suo splendido corpo con un vestito giallo molto sexy. Di seguito la: https://www..com/p/CGsBt9hhCbj/?utm source=ig web copy link

stanzaselvaggia : Quando è nato? Chi l’ha pubblicato? Chi l’ha reso virale? Ebbene sì. Qualcuno doveva pur farlo. Franco Bagnasco ha… - zazoomblog : Elisabetta Canalis da impazzire su Instagram: la scollatura entusiasma i fan (FOTO) - #Elisabetta #Canalis… - francyriki : RT @oocgfvip5: Pierpaolo e Tommaso imitano la scalinata di Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez a Sanremo #GFVIP - zazoomblog : Elisabetta Canalis incanta ancora: il body mette in mostra il suo fisico ancora perfetto - #Elisabetta #Canalis… - waitingfvrjamie : RT @esseofi: ELISABETTA CANALIS E BELEN RODRIGUEZ STO LACRIMANDO PIER E TOMMASO NON SMETTETE MAI?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Incanti firmati, ovviamente, Elisabetta Canalis. Più passa il tempo più è bella, meravigliosa. Non fa eccezione una delle ultime foto postate sul suo seguitissimo profilo Instagram, uno scatto in cui ...Elisabetta Canalis come non l’abbiamo mai vista. Il tubino ha uno spacco sul pezzo da capogiro, il lato A è senza reggiseno Favolosa, pazzesca, irresistibile. Questi sono solo alcuni degli aggettivi ...