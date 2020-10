Elezioni Usa, Trump: “Io il migliore coi neri da Lincoln”. Biden: “Sei uno dei presidenti più razzisti della storia” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Donald Trump è “uno dei presidenti più razzisti della storia moderna”. È l’accusa di Joe Biden, dopo che il presidente si era vantato di essere “la persona meno razzista che esista” e di aver fatto per gli afro-americani più di qualsiasi altro presidente da Abramo Lincoln. Per Biden ha alimentato un razzismo che ora, a suo avviso, è “istituzionale”. Il tema del razzismo e del rapporto tra le istituzioni e la comunità nera è stato uno dei passaggi del duello tv tra i due sfidanti alla Casa Bianca. L'articolo Elezioni Usa, Trump: “Io il migliore coi neri da Lincoln”. Biden: “Sei uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Donaldè “uno deipiùstoria moderna”. È l’accusa di Joe, dopo che il presidente si era vantato di essere “la persona meno razzista che esista” e di aver fatto per gli afro-americani più di qualsiasi altro presidente da Abramo Lincoln. Perha alimentato un razzismo che ora, a suo avviso, è “istituzionale”. Il tema del razzismo e del rapporto tra le istituzioni e la comunità nera è stato uno dei passaggi del duello tv tra i due sfidanti alla Casa Bianca. L'articoloUsa,: “Io ilcoida Lincoln”.: “Sei uno dei ...

