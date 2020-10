Elezioni Usa 1972: Nixon confermato, distacco siderale per McGovern (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 7 novembre 1972 Richard Nixon viene rieletto presidente degli Stati Uniti con oltre il 60%. Lo sfidante democratico McGovern ottiene solamente 17 Grandi elettori. Le Elezioni del 1972 videro la larghissima affermazione di Richard Nixon, presidente uscente. Nixon, verso il secondo mandato L’ex vice di Eisenhower aveva vinto nel 1968 su Humphrey. Nei primi quattro anni di mandato, Nixon si contraddistinse per il progressivo disimpegno dal Vietnam, per la normalizzazione dei rapporti con la Cina, per l’allunaggio del 1969, la riduzione dell’inflazione e l’abbandono dello standard aureo. Lo sfidante McGovern Contro Nixon il Partito Democratico oppose George ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 7 novembreRichardviene rieletto presidente degli Stati Uniti con oltre il 60%. Lo sfidante democraticoottiene solamente 17 Grandi elettori. Ledelvidero la larghissima affermazione di Richard, presidente uscente., verso il secondo mandato L’ex vice di Eisenhower aveva vinto nel 1968 su Humphrey. Nei primi quattro anni di mandato,si contraddistinse per il progressivo disimpegno dal Vietnam, per la normalizzazione dei rapporti con la Cina, per l’allunaggio del 1969, la riduzione dell’inflazione e l’abbandono dello standard aureo. Lo sfidanteControil Partito Democratico oppose George ...

