Elena Sofia Ricci è Rita Levi Montalcini per raccontare la storia della scienziata italiana Premio Nobel che ha acceso nuove speranze di cura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Presentato sabato 24 ottobre 2020 alle ore 21:00 presso il Roma Convention Center ‘La Nuvola’ (Viale Asia, 40), nell’ambito della diciottesima edizione di Alice nella Città, ‘Rita Levi-Montalcini‘, film tv di Alberto Negrin, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni della scienziata italiana. Una coproduzione Rai Fiction-Cosmo Productions EU, sceneggiato da Alberto Negrin, Roberto Jannone, Francesco Massaro e Monica Zapelli, ‘Rita Levi-Montalcini‘ andrà in onda su RAI1 in prima visione tv il prossimo 22 novembre e vede tra gli interpreti Luca Angeletti, Ernesto D’Argenio, Carolina Sala, ... Leggi su domanipress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Presentato sabato 24 ottobre 2020 alle ore 21:00 presso il Roma Convention Center ‘La Nuvola’ (Viale Asia, 40), nell’ambitodiciottesima edizione di Alice nella Città, ‘‘, film tv di Alberto Negrin, con protagonistanei panni. Una coproduzione Rai Fiction-Cosmo Productions EU, sceneggiato da Alberto Negrin, Roberto Jannone, Francesco Massaro e Monica Zapelli, ‘‘ andrà in onda su RAI1 in prima visione tv il prossimo 22 novembre e vede tra gli interpreti Luca Angeletti, Ernesto D’Argenio, Carolina Sala, ...

MutiLeonilde : RT @cheTVfa: #ElenaSofiaRicci interpreta la premio Nobel #RitaLeviMontalcini: il film, che andrà in onda il 22 novembre su #Rai1, verrà pre… - pecoraro_fr : Elena Sofia Ricci sarà Rita Levi Montalcini. (prcdd) - PaoloAruffo : RT @cheTVfa: #ElenaSofiaRicci interpreta la premio Nobel #RitaLeviMontalcini: il film, che andrà in onda il 22 novembre su #Rai1, verrà pre… - cheTVfa : #ElenaSofiaRicci interpreta la premio Nobel #RitaLeviMontalcini: il film, che andrà in onda il 22 novembre su #Rai1… - PaoloAruffo : RT @cheTVfa: #ElenaSofiaRicci nelle vesti di #RitaLeviMontalcini: 'Emanuela Aureli mi ha aiutato con generosità. Solo Morgan può portare qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia Elena Sofia Ricci sarà Rita Levi Montalcini: il film tv presentato a Roma RomaToday Domani ad Alice nella Città proiezione in anteprima assoluta del film tv ‘Rita Levi-Montalcini’

ALICE NELLA CITTA' Sabato 24 ottobre 2020 h. 21:00 c/o Roma Convention Center 'La Nuvola' (Viale Asia, 40) Proiezione in anteprima assoluta del ...

Il TV movie Rita Levi Montalcini su Rai1 dopo l'anteprima a Roma 2020

Il film di Alberto Negrin con Elena Sofia Ricci andrà in onda su Rai1 il 22 novembre, dopo l'anteprima il 24 ottobre ad Alice nella Città. di Redazione / 23.10.2020 Viene presentato sabato 24 ottobre ...

ALICE NELLA CITTA' Sabato 24 ottobre 2020 h. 21:00 c/o Roma Convention Center 'La Nuvola' (Viale Asia, 40) Proiezione in anteprima assoluta del ...Il film di Alberto Negrin con Elena Sofia Ricci andrà in onda su Rai1 il 22 novembre, dopo l'anteprima il 24 ottobre ad Alice nella Città. di Redazione / 23.10.2020 Viene presentato sabato 24 ottobre ...