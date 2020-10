Effetto Covid sulla ricerca di lavoro | il career day di Bicocca approda online

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Con la pandemia, l'intero processo di recruiting si è spostato, grazie alle opportunità offerte dal web e dalle nuove tecnologie. Per questo, anche la tradizionale settimana dedicata aldell'Università di Milano-diventa completamente virtuale: dal 26 al 30 ottobre un ricco programma di iniziative e opportunità per studenti e neolaureati animerà la sesta edizione deiJob Days. Si parte lunedì 26 ottobre con il 'Workshop dottorato e impresa'. La giornata sarà interamente dedicata ai dottorati industriali, percorsi innovativi che coniuganoscientifica e esperienze in azienda: oltre 140 in 3 anni gli accordi tra l'Università e le imprese che hanno permesso di attivare ...